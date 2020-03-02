Общество
ИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось
Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.Известиявчера в 16:01
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Технологии
Ученые обнаружили белок в метеорите
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Общество
Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн
Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США.
Политика
В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»
Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Общество
Официальным лицом бренда Газпромбанка стал Федор Бондарчук
В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете.
Спорт
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Футбол
Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл
В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Происшествия
СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
Здоровье
Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Политика
Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Культура
Ушла из жизни народная артистка России Мария Антонова
В возрасте 93 лет скончалась народная артистка России Мария Антонова, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Путин поздравил Горбачева с днем рождения
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Энергетика
Нефть начала дорожать после резкого снижения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках.
Политика
Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией
Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Биатлон
МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Футбол