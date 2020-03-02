Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.

с чего всё началось

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