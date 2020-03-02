Общество

ИзвестияИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось

«2,5 млн человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают»

Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.
Известиявчера в 16:01

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Названы три способа побороть бедность в России

Московский Комсомолец02:29

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°вчера в 20:50

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПрессвчера в 17:41

Ректор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

РЕН ТВвчера в 21:26

Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ruвчера в 18:39

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ruвчера в 20:46

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известиявчера в 17:11
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Технологии

Ученые обнаружили белок в метеорите

Машины и Механизмы 28 февраля в 13:57
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ вчера в 05:26
Общество

Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн

Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США.
News.ru вчера в 12:43
Политика

В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
News.ru 03:17
Общество

Официальным лицом бренда Газпромбанка стал Федор Бондарчук

В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете.
ПРАЙМ 01:04
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Футбол

Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл

В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.
Московский Комсомолец вчера в 13:31
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Происшествия

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
ТАСС вчера в 15:30
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Здоровье

Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru вчера в 22:54
Политика

Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 03:20
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
Культура

Ушла из жизни народная артистка России Мария Антонова

В возрасте 93 лет скончалась народная артистка России Мария Антонова, сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры Мордовии Светлану Баулину.
Экономика сегодня вчера в 12:10
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

РИА Новости 01:51
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Энергетика

Нефть начала дорожать после резкого снижения

Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках.
ГЛАС.RU 01:32
Политика

Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 03:06
Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Известия 02:37
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0

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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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