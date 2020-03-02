Экономика
ИзвестияРектор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Футбол
Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты высказался о ее новых отношениях с бизнесменом
Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов не ревнует и даже рад ее новым отношениям.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Футбол
«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные препараты в домашней аптечке
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарственные препараты действительно необходимы, а от каких стоит избавиться навсегда.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.