Экономика

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Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известия17:11

До 25%: ректор ВШЭ выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян

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Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ru18:39

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПресс17:41

Ректор ВШЭ Кузьминов назвал главные недостатки современных абитуриентов и школьников

Mockva.ru18:44
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В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
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Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

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Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения

Вести.Ru 13:03
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
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Бывший муж Лолиты высказался о ее новых отношениях с бизнесменом

Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов не ревнует и даже рад ее новым отношениям.
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»

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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
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Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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Доктор Мясников перечислил бесполезные препараты в домашней аптечке

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Буттиджич вышел из президентской гонки в США

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В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

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В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 13:20
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Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
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Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
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Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
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Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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