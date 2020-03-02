Общество
РЕН ТВРектор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность
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с чего всё началось
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.Известиявчера в 17:11
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Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Кино
Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера
Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Шоу-бизнес
Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Экономика
Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Культура
В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»
В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Спорт
Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Происшествия
СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины
Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
Общество
Сахалинка Арина Макарова приняла участие в шоу «Холостяк»
Арина до последнего не сообщала о том, чтоб будет принимать участие в шоу.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
Шоу-бизнес
Меган Маркл огорчила Елизавету II отказом брать сына Арчи в Лондон
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки
Жители России хранят у себя дома в аптечках слишком много, антибиотиков, витаминов, обезболивающего и «пакетиками» от ОРВИ.
Происшествия