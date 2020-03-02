Общество

РЕН ТВРЕН ТВРектор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известиявчера в 17:11

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Ректор ВШЭ назвал способ победить бедность в России

Ридус01:25

Ректор ВШЭ назвал способы победить бедность в России

Газета Кемеровавчера в 22:27

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известиявчера в 17:11

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°вчера в 20:50

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ruвчера в 20:46

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПрессвчера в 17:41

Ректор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

РЕН ТВвчера в 21:26
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Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

RT на русском 29 февраля в 15:41
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Кино

Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера

Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
HotGeo вчера в 05:14
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
RuNews24.ru 01:41
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Экономика

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 03:03
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Культура

В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»

В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
BFM.ru 28 февраля в 10:29
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Спорт

Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Газета.Ru 29 февраля в 10:53
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины

Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
ГЛАС.RU 01:38
Общество

Сахалинка Арина Макарова приняла участие в шоу «Холостяк»

Арина до последнего не сообщала о том, чтоб будет принимать участие в шоу.
RuNews24.ru 00:57
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
РБК 01:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл огорчила Елизавету II отказом брать сына Арчи в Лондон

Актуальные Новости вчера в 07:01
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Жители России хранят у себя дома в аптечках слишком много, антибиотиков, витаминов, обезболивающего и «пакетиками» от ОРВИ.
SMINEWS в Подольске 01:23
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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