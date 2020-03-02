Общество
РЕН ТВРектор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность
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с чего всё началось
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.Известиявчера в 17:11
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