Общество

РЕН ТВРЕН ТВРектор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность.
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с чего всё началось

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Известиявчера в 17:11

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Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известиявчера в 17:11

Ректор ВШЭ назвал способы победить бедность в России

Газета Кемеровавчера в 22:27

Ректор НИУ ВШЭ рассказал, как преодолеть ситуативную бедность

РЕН ТВвчера в 21:26

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°вчера в 20:50

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ruвчера в 20:46

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПрессвчера в 17:41

Экономист-теоретик рассчитал, как победить бедность в стране

Pravda.Ruвчера в 23:28
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Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

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Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
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Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку в 160 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
РИА Новости 00:25
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Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
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Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец вчера в 11:23
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В Башкирии снизилась смертность и рождаемость

Количество умерших сократилось на 1245 человек.
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Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
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Происшествия

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Общество

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Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
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16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

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Главный приз Берлинале получила картина иранского режиссера

Twitter Кинокартина иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Зла не существует" получила главную награду Берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя".
РЕН ТВ 29 февраля в 14:42
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Кино

Студия Pixar отправится в мир гномов, драконов и единорогов

С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar.
Фонтанка.Ру 28 февраля в 04:36
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
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Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус вчера в 09:22
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Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.
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Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

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Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

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В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
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Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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