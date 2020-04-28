Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК28 апреля в 05:54

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru28 апреля в 07:50

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъ28 апреля в 06:13

Олигархи, обслуга и... рантье: Как крутится капитал в России и почему средний класс вымирает как вид

Царьградвчера в 10:54

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ru28 апреля в 05:58

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости28 апреля в 03:01

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38
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Общество

Пивоварам могут временно разрешить выпуск антисептиков

Москва, 29 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Минфин РФ предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям производить антисептические средства для рук.
REGNUM вчера в 14:05
6
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
693
Общество

Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Олег Кашин специально помог ведущей Ксении Собчак в побеге с интервью в прямом эфире.
Lenta.ru 02:38
15
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
903
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
48
Общество

Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
1
Футбол

Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.
Спорт-Экспресс 02:45
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО и официально признал их достоверность

Министерство обороны США официально обнародовало три видеозаписи, на которых видны неопознанные летающие объекты с неустановленными параметрами и конструкцией.
Ivbg.ru 28 апреля в 04:03
2,1K
Экономика

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
71
Общество

Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 04:00
Общество

Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
5
Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество

В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
246
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
1,4K
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
75
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
129
Общество

Масочный режим ввели в Самарской области

Власти Самарской области ввели в регионе масочный режим, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 09:56
1,1K
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
4
Общество

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
11
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
2,8K
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
19
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в сто тысяч

Общее число заболевших по стране составляет 106 498 человек. Известно, что за сутки скончался 101 человек.
ФедералПресс 03:39
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 772

В Калужской области число зараженных коронавирусом за последние сутки возросло до 772 человек.
Московский Комсомолец Калуга 28 апреля в 04:16
163
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
4
Общество

Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране

Штраф в 5 тыс. руб. будет применяться за «управление транспортным средством без разрешения или иного документа» во время режима «повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС».
Коммерсантъ вчера в 14:08
1
Транспорт

Перевозчики устроили забастовку в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса на линию не вышли несколько частных маршрутов.
VSE42.RU 00:24
19
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус

Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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