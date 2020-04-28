В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Общество Пивоварам могут временно разрешить выпуск антисептиков Москва, 29 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Минфин РФ предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям производить антисептические средства для рук. 6

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 693

Общество Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Олег Кашин специально помог ведущей Ксении Собчак в побеге с интервью в прямом эфире. 15

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 903

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 48

Общество Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 1

Футбол Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран» Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.

Общество Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

Общество В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 75

Общество Масочный режим ввели в Самарской области Власти Самарской области ввели в регионе масочный режим, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 1,1K

Общество В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья. 11

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в сто тысяч Общее число заболевших по стране составляет 106 498 человек. Известно, что за сутки скончался 101 человек.

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях. 4

Транспорт Перевозчики устроили забастовку в Новокузнецке В южной столице Кузбасса на линию не вышли несколько частных маршрутов. 19