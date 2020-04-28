Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

Олигархи, обслуга и... рантье: Как крутится капитал в России и почему средний класс вымирает как вид

Царьградвчера в 10:54

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru28 апреля в 07:50

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК28 апреля в 05:54

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости28 апреля в 03:01

Ректор ВШЭ назвал сферу, которая сильно пострадает от пандемии

URA.Ru28 апреля в 02:03

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъ28 апреля в 06:13
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Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
48
Общество

Песков заявил, что пока рано выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
27
Общество

Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы

Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Ведомости вчера в 13:40
1,3K
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Политика

Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:54
1,1K
Общество

Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у 6 411 человек в 83 регионах.
Piter.tv 28 апреля в 03:45
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
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Общество

Число случаев коронавируса в Свердловской области выросло до 703

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области возросло до 703.
Kursk.com 04:51
11
Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
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Общество

В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая

Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 06:23
48
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
29
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
25
Общество

Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски

Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.
Известия 05:29
6
Общество

В Самарской области за сутки прибавилось 55 заболевших коронавирусом

В Самарской области за сутки зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Другой город (Самара) вчера в 04:04
236
Общество

Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

Актуальные Новости 05:00
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Открытие главного храма Минобороны отложили из-за коронавируса

Открытие главного храма Вооруженных сил России отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 05:36
1
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
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Культура

Данила Поперечный озвучит одного из персонажей в The Last of Us 2

Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный поучаствует в озвучке The Last of Us 2.
Cyber.sports.ru 05:19
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
196
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила проезда на дачу

Отмечается, что на дачу или садовый участок можно поехать на личном автомобиле или такси, при себе необходимо иметь документ о праве собственности и при необходимости предъявить.
REGNUM 05:49
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Энергетика

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

В 2019 году выручка «Газпрома» от продажи газа за рубеж составила около $42 млрд, а в случае реализации прогноза топ-менеджера «Газпрома» упадет до $22 млрд.
РБК вчера в 13:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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