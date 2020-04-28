Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
Читать в источнике
Комментировать2,7K
с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

Олигархи, обслуга и... рантье: Как крутится капитал в России и почему средний класс вымирает как вид

Царьградвчера в 10:54

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъ28 апреля в 06:13

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК28 апреля в 05:54

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ru28 апреля в 05:58

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости28 апреля в 03:01

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru28 апреля в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

Сибдепо 05:03
1K
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
1,1K
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
3K
Здоровье

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 79 человек

Согласно информации Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 30 апреля, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 06:00
6
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
198
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
905
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
158
Общество

В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

В Башкортостане с 4 мая вводится масочный режим.
Башинформ 05:12
16
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
4
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
64
Политика

В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны

Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
458
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
909
Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
19
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
133
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
11
Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
Коммерсантъ 04:53
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс 28 апреля в 10:49
41
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
10
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер вчера в 01:15
20
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
2
Космос

С российской лунной станции могут снять научные приборы

Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
1
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
677
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
2
Армия и оружие

Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

РИА Новости 05:13
3
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
26
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
869
Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03
1,3K
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
34
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное