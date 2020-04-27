В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Экономика Россия решила спасти мировой рынок золота Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости. 31

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 6

Наука Редкие мутации могут отнимать годы вашей жизни Ученые обнаружили горстку ультра-редких мутаций, возникающих при рождении и сбрасывающих годы жизни человека.

Энергетика Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс». 7

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,5K

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 32

Наука Микроволновая печь удвоила прочность бамбука Химическая делигнификация и последующий микроволновый нагрев позволили увеличить предел прочности бамбука в два раза, а сопротивление ударам в три.

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 368

Происшествия Красноярского адвоката арестовали по делу о незаконной миграции Красноярского адвоката Кунай Аббасову (Ильясову) задержали и отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК). 1

Футбол «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз на полуфинал Кубка Беларуси "Динамо" - действующий чемпион Беларуси, а "Шахтер" - победитель Кубка, поэтому первое рандеву клубов состоялось в матче за Суперкубок Беларуси, где победу одержали "динамовцы" со счетом 2:0. С таким же результатом завершился и первый полуфинал уже нынешнего розыгрыша трофея.

Общество Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс чемпиона UFC в легком весе, написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией. 101

Политика Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам. 404

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 388

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 2

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 214

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. 62