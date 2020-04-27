В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Политика Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений Минздрав России обновил методические рекомендации по борьбе с коронавирусом 28 04 2020 Напомним, президент Владимир Путин ранее сообщил, что нерабочие дни в стране продлены до 11 мая включительно. 25

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 414

Политика Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку». 128

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 775

Здоровье Неожиданное последствие пандемии коронавируса названо Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике. 6

Шоу-бизнес Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны Еще в октябре 2019 года звезду "Гарри Поттера" заметили папарацци на свидании с загадочным мужчиной в Лондоне, а спустя полгода Daily Mail сообщил, что бойфренда актрисы зовут Лео Робинтон. 2

Общество Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции 27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска. 261

Общество У берегов Калифорнии встали десятки нефтяных танкеров У берегов штата Калифорния в США в течение последних нескольких дней встали десятки нефтяных танкеров. 235

Общество 960 российских военных заразились коронавирусом "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Футбол ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей. 1