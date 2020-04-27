Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Кто в относительной безопасности По мнению профессора ВШЭ Елены Варшавской, наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии, требующие личного контакта между сотрудником и клиентом.
Читать в источнике
Комментировать2,3K
с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

Подробнее о событии

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru07:50

В Кремле считают, что отдельного плана спасения «среднего класса» не требуется

Газета.Ru07:48

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАССвчера в 23:38

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости03:01

Ректор ВШЭ назвал сферу, которая сильно пострадает от пандемии

URA.Ru02:03

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК05:54

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомостивчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
70
Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
9
Политика

Путин попросил не ходить в гости на майские праздники

Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
9
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
140
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
110
Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
6
Политика

Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
98
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
156
Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
210
Общество

В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
26
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
15
Политика

Владимир Путин назвал предложения об отмене режима изоляции «дикостью и варварством»

Владимир Путин отметил, что люди, ратующие за отмену режима самоизоляции, хотят возвращения древних времен, когда молодые люди истребляли старых, чтобы не тратить на них ресурсы.
ИА СИА-Пресс 12:50
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
145
Общество

В День Победы в Калининграде запустят праздничный салют

Калининград.Ru 08:51
13
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
106
Общество

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной в суде Австрии

Компания 11:16
Политика

Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
103
Здоровье

Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру 11:32
12
Армия и оружие

Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

Коммерсантъ 10:07
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 28 апреля.
Тамбовский курьер 06:36
3,6K
Здоровье

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.
Lenta.ru 11:27
1
Хоккей

СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева

Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
10
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Наука

Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19

Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
29
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
271
Общество

Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора

Настоятель Богоявленского Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован.
Православие и Мир 08:50
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное