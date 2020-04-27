Коронавирус
Газета.RuРектор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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МВД России разработало новый кодекс этики для полицейских, который на данный момент размещен на портале проектов нормативных правовых актов и проходит этап общественного обсуждения.
Агентство Телеграф 04:27
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Интерфакс 04:46
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UfacityNews.ru вчера в 04:40
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Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
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Коммерсантъ 07:00
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
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Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Политика
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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян к дисциплине, чтобы распространение коронавирусной инфекции пошло на спад.
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Дни24 вчера в 13:11
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Владимир Путин продлил нерабочий режим до 11 мая
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Эхо Москвы в Челябинске 10:51
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Практически с нуля началось производство необходимых лекарственных средств, добавил Путин.
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Газета.Ru 09:42
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Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
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Lenta.ru 07:12
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Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Ральф Шумахер: Ferrari никто не держит в «Формуле-1»
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Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
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