Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

А не спеши ты нас хоронить: ректор «Вышки» рановато «разорил» средний класс

News.ruвчера в 15:38

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомости27 апреля в 17:03

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБКвчера в 05:54

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новостивчера в 03:01

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 07:50

Ректор ВШЭ спрогнозировал резкое обеднение среднего класса

URA.Ru27 апреля в 16:50
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Здоровье

Сотрудники обсерваторов и приемных отделений Кузбасса получат премии

Помимо работников стационаров, где лечатся заразившиеся коронавирусом, дополнительные выплаты получит персонал обсерваторов, приемных отделений перепрофилированных стационаров, участвующие в борьбе с коронавирусом работники лабораторных и патологоанатомических служб, служб судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 21:08
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Общество

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
Piter.tv вчера в 08:20
13
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM вчера в 08:33
1,2K
Технологии

Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»

Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 вчера в 02:30
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,7K
Политика

Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая

Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru вчера в 10:56
Хоккей

Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 05:05
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости вчера в 03:36
18
Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
5
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 08:28
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Происшествия

В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

Женщина с коронавирусом в возрасте 90 лет скончалась в Бурятии, всего умерли четыре человека, число зараженных выросло до 271, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:42
13
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Путешествия

Турецкие отели обещали оставить all inclusive и шведский стол

Отмена all inclusive и шведского стола после окончания пандемии коронавируса не планируется, сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Взгляд.ру вчера в 22:21
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Общество

За брошенные во дворах авто начнут штрафовать

Предлагается наказывать за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку машины в неположенных местах, парковку на газонах, а также на детских и спортивных площадках.
Ноябрьск-Информ вчера в 10:00
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,3K
Политика

Губернатор и главы муниципалитетов Приморья остались без майских праздников

С 1 по 11 мая будут работать правительство Приморья и главы краевых муниципалитетов, сообщает официальный сайт правительства.
КП - Владивосток вчера в 23:45
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
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Авто

Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Тарантас Ньюс вчера в 23:34
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
2,5K
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
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Наука

В борьбе с астмой помогут личинки червей

Ученые во время нового исследования обнаружили, что личинки круглого червя содержат особое вещество, которое может подавлять симптомы астмы.
Rusargument вчера в 17:58
9
Общество

Власти Москвы приостановили организацию детского отдыха до конца июля

Организация отдыха для детей приостановлена до 31 июля 2020 года. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 13:11
3
Общество

В Минздраве объяснили, почему россияне реже болеют коронавирусом

Низкая заболеваемость коронавирусом в России связана с меньшей плотностью населения и меньшим, чем в Европе и США, числом туристических поездок, сообщает РИА Новости, ссылаясь на аналитический доклад Минздрава РФ «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении».
Аргументы и Факты вчера в 21:00
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выпишут из больницы через 10 дней

Полит.ру вчера в 23:58
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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