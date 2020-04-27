В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Общество Роспотребнадзор назвал возможные сроки отмены самоизоляции Ослабить режим самоизоляции в России могут после 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзор Анна Попова. 2,7K

Технологии В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании. 5

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 255

Технологии Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился. 1

Общество В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1». 572

Шоу-бизнес Друг Бабкиной рассказал о ее скорой выписке из больницы Певец Евгений Гор рассказал о скорой выписке из больницы народной артистки России Надежды Бабкиной, у которой ранее была диагностирована пневмония. 9

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 409

Общество В Москве приготовились развернуть временные госпитали Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 182

Экономика Россия решила спасти мировой рынок золота Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости. 37

Происшествия Иркутская таможня выявила более 19 тысяч единиц контрафакта По данным пресс-службы таможни, в первом квартале 2020 года таможенники выявили 19 318 единиц контрафакта, а сумма предотвращенного экономического ущерба составила порядка 12,9 млн рублей.

Происшествия В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 1

Общество 960 российских военных заразились коронавирусом "В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.

Политика Путин подвёл итоги борьбы с пандемией Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь. 421

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 201

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 50

Общество Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. 303