В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.

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Политика Новый хитрый план Путина: Президент выступил с обращением Президент России Владимир Путин перед совещанием по ситуации с распространением коронавируса выступил с публичным обращением.

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