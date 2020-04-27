Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Энергетика
Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников
В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс».
РБК 15:18
Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39
ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU 09:09
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Политика
В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19
"Россия – самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.
РИА Новости 20:14
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Политика
Новый хитрый план Путина: Президент выступил с обращением
Президент России Владимир Путин перед совещанием по ситуации с распространением коронавируса выступил с публичным обращением.
Свободная Пресса 13:02
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Хоккей
Live c Николаем Хабибулиным — в 14.00
Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс вчера в 02:00
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Врио главы Приангарья доложил об исполнении поручения Путина
Поручение президента России Владимира Путина о подготовке к 28 апреля медицинских организаций региона для приема заразившихся коронавирусом граждан выполнили власти Иркутской области, доложил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев 28 апреля в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса.
ИА Красная Весна 14:02
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Космос
В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции
В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Политика
В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»
Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
Политика
Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая
С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Спорт
Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
Чемпионат 03:06
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Здоровье
68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Сразу 68 случаев заражения COVID-19 за сутки подтверждены в Алтайском крае. Об этом сообщил оперштаб региона утром в воскресенье, 26 апреля.
Kursk.com 26 апреля в 02:52
Авто
BMW запустила онлайн-продажи автомобилей в РФ
Онлайн-сервис компании BMW Group Россия даёт возможность не только выбрать конкретый автомобиль и комплектацию, но и оставить предоплату, а при желании и полностью оплатить всю стоимость машины.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Экономика
До 1 июля Россия приостановила экспорт зерновых
26 апреля Россия исчерпала в полном объеме нетарифную квоту на экспорт зерна в размере семи миллионов тонн и прекратила вывоз зерновых за границу.
Псковское агентство информации 26 апреля в 12:02
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
Политика
Владимир Путин продлил всероссийские выходные до 11 мая
Владимир Путин продлил выходные до 11 мая.
Тюменские известия 10:44
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американский информационный портал The Drive оценил недавнее десантирование военнослужащих войск ВДВ в Арктике.
Военное дело 11:27
Политика
В деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
1. Возможным фигурантом дела о сбитом Boeing называют генерал-полковника Андрея Бурлаку «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на собственные источники, пишет, что под псевдонимом «Владимир Иванович» в деле о сбитом авиалайнере проходит генерал Андрей Бурлака.
Lenta.ru 10:03
Космос
Астрономы создали трехмерную модель сверхъяркой сверхновой
Группа исследователей из Австрии, США и Тайваня под руководством Ке-Чжун Чена (Ke-Jung Chen) из Академии Синика создали первую трехмерную гидродинамическую симуляцию сверхъяркой сверхновой.
N+1 05:52
Шоу-бизнес
Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон
Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы.
ТВ Центр 07:10
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала о бытовых ссорах с Пресняковым
Певица говорит, что из-за карантина у них появились в семье новые традиции. Подольская рассказала, что встает в полдевятого и будит сына.
RuNews24.ru 07:39