Коронавирус
Lenta.ruКремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК27 апреля в 16:23
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Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься после майских праздников.
Мой Брянск 06:52
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны.
МИР 24 вчера в 21:58
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Здоровье
Более 250 петербургских медиков проходят лечение от коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о состоянии медицинских работников, которые проходят лечение, на пресс-конференции ТАСС, посвящённой мерам по противодействию распространения COVID-19 в Северной столице.
78.ru 05:53
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Наука
Обнаружен скелет древнейшего млекопитающего в Южном полушарии
Учёные сообщают, что мезозойские млекопитающие, к которым, несомненно, относится и «сумасшедшее чудовище», до сих пор остаются одной из самых загадочных групп животных, так как из-за недостатка найденных останков в окаменелостях о них имеется очень мало информации.
Машины и Механизмы вчера в 17:18
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Происшествия
Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м. Позже "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом.
РБК вчера в 23:40
Фигурное катание
Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки
Бывшая ученица Этери Тутберидзе бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как наставница однажды выгнала её с тренировки.
RT на русском вчера в 05:32
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 14:43
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Здоровье
Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
Биатлон
Ярошенко: если российскому биатлону не помогло лечение, нужна операция
Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью NEWS.ru прокомментировал расширенный состав сборной России, рассказал о возможностях подготовки к сезону в условиях пандемии, выходе из кризиса в руководстве СБР и возвращении Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен.
News.ru вчера в 14:31
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Политика
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.
Евразия Daily 00:42
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:10
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Пелагеи сделала себе макияж
Популярной фолк-певице Пелагее не приходится скучать на карантине, который она проводит с 3-летней дочерью Тасей.
Bimru.ru 02:54
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Футбол
Черданцев: «Таблица после первого круга представляется более объективной оценкой выступления в сезоне»
Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал варианты завершения сезона в чемпионате Тинькофф Российской Премьер-Лиги.
Bobsoccer 06:49
Происшествия
Ректора КНИТУ-КХТИ отправили под домашний арест
На полтора месяца отправили под домашний арест ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.
Республика Татарстан 05:36
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Космос
VLT сфотографировал 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд
Группа исследователей под руководством Жака Клюски (Jacques Kluska) из Лёвенского католического университета в Бельгии с помощью инструмента Precision Integrated-Optics Near-infrared Imaging ExpeRiment (PIONIER), установленного на комплексе телескопов Very Large Telescope, сделала снимки протопланетных дисков вокруг 15 звезд в инфракрасном диапазоне.
N+1 06:14
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18