Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
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В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
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Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
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Другими словами, в худшем случае AMD рассчитывает в этом году увеличить выручку на 20 %, в лучшем — на 30 %.
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

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Общество

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Общество

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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Общество

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Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия

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Двое больных коронавирусом, мужчина в возрасте 66 и женщина 85 лет, скончались в инфекционной больнице Якутска, за сутки в республике выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

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В 18.25 у дома № 45/1 38-летний водитель ехал слишком быстро и врезался в припаркованный "Камаз" с полуприцепом.
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
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Отечественная исполнительница Анна Семенович впервые поделилась с поклонниками фото, где она позирует в компании возлюбленного.
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Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
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Плотность населения России и меньшее число турпоездок повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами.
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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