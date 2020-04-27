В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 108

Гаджеты Квартальный отчёт AMD: потребительские процессоры и видеокарты увеличили выручку на 73 % Другими словами, в худшем случае AMD рассчитывает в этом году увеличить выручку на 20 %, в лучшем — на 30 %.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,7K

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 717

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 83

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 281

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 272

Происшествия В Якутии умерли два пациента с COVID-19 Двое больных коронавирусом, мужчина в возрасте 66 и женщина 85 лет, скончались в инфекционной больнице Якутска, за сутки в республике выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 1

Происшествия BMW врезался в «Камаз» и дерево. Пассажир скончался в больнице В 18.25 у дома № 45/1 38-летний водитель ехал слишком быстро и врезался в припаркованный "Камаз" с полуприцепом.

Политика Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. 538

Здоровье На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении. 30

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 475

Экономика Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Общество В Калужской области вводится строгий масочный режим В настоящее время введение масочного режима подготовлено и оправдано, - обратился Владислав Шапша к жителям региона. 56