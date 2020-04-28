В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

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