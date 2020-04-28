Коронавирус
RT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК27 апреля в 16:23
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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
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1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
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В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Общество
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Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
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В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Армия и оружие
Хабаровск ждёт самый массовый воздушный парад Победы
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Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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России удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
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Российский триллер «Спутник» обошел по просмотрам «Мстители: Финал»
Картина обогнала по просмотрам «Мстители: Финал» и обошла боевик «Джон Уик», приключенческий семейный фильм «Аладдин» и супергеройский «Аквамен», рассказали в пресс-службе.
Газета Культура вчера в 12:43