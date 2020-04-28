Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

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Олигархи, обслуга и... рантье: Как крутится капитал в России и почему средний класс вымирает как вид

Царьград10:54

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 07:50

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

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У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъвчера в 06:13

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новостивчера в 03:01

Ректор ВШЭ назвал сферу, которая сильно пострадает от пандемии

URA.Ruвчера в 02:03

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
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Общество

Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
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Общество

Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом

Бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев сообщил, что у него выявили коронавирус.
НТВ 13:33
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Авто

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Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 10:51
Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

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ДВ-РОСС 06:15
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Общество

Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

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Общество

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Деловое.ТВ вчера в 09:53
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OAnews 14:00
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Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
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Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
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Общество

В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.
РЕН ТВ 18:44
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
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Хоккей

СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Барабанова, Зубарева и Лехтеря

Пресс-служба СКА сообщила об истечении сроков контрактов с хоккеистами Артемом Зубом, Андреем Зубаревым, Ярно Коскирантой, Александром Барабановым и Йори Лехтеря.
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Общество

Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Армия и оружие

Хабаровск ждёт самый массовый воздушный парад Победы

Хабаровский край сегодня 19:00
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Политика

Песков: России удалось избежать катастрофического сценария пандемии

России удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 20:00
45
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
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Кино

Российский триллер «Спутник» обошел по просмотрам «Мстители: Финал»

Картина обогнала по просмотрам «Мстители: Финал» и обошла боевик «Джон Уик», приключенческий семейный фильм «Аладдин» и супергеройский «Аквамен», рассказали в пресс-службе.
Газета Культура вчера в 12:43
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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