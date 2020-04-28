Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

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Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК28 апреля в 05:54

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru28 апреля в 07:50

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъ28 апреля в 06:13

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В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ru28 апреля в 05:58

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости28 апреля в 03:01

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 вчера в 12:55
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Энергетика

Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, сократит свою добычу с июня по декабрь 2020 года, заявило в среду Министерство нефти и энергетики.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество

Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
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Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
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Здоровье

Еще 150 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Подтверждено еще 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 30 апреля.
АиФ Нижний Новгород 04:17
Общество

Автоматика отключила энергоблок Ровенской АЭС на Украине

Атомный блок № 3 Ровенской атомной электростанции (АЭС) был отключен после срабатывания автоматики.
Пятый канал вчера в 19:21
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Футбол

Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.
Спорт-Экспресс 02:45
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Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Музыка

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Обвинения выдвинула певица Palina. Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате.
Piter.tv 04:16
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Общество

Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
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Авто

Появились официальные изображения нового купе BMW 4-Series

Чтобы повысить жёсткость кузова новой BMW 4-Series, в местах крепления подвески, на днище и под капотом добавят усилители.
Тарантас Ньюс вчера в 05:29
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Экономика

В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности

Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
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Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru вчера в 11:37
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Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области три пациента умерли от коронавирусной инфекции.
КП - Саратов 02:35
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Общество

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки

По данным издания, в прошлом году по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, при этом 2,8 тыс. случаев касаются получения и дачу крупных взяток.
Новый Калининград.Ru 01:26
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Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
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Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
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Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
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Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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