Коронавирус

REGNUMREGNUMВ РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

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Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

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Предсказано обеднение среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 17:22

Ректор ВШЭ: «Из-за коронакризиса средний класс скатывается в бедность»

Комсомольская правда04:40

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

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Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАССвчера в 23:38

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ru05:58

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомостивчера в 17:03
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
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Общество

Глава Башкирии заявил, что ситуация с COVID-19 изменит общество

Первый международный форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Башкирии, проходит во вторник в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com.
Интерфакс 06:11
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Здоровье

США начали использовать препарат от изжоги при лечении коронавируса

Препарат от изжоги является не единственным средством, которое тестируется для лечения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 19:04
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Экономика

Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд

В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям.
РБК 06:11
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Хоккей

Старт нового сезона КХЛ планируют на 2 сентября

Новый чемпионат Континентальная хоккейная лига планирует начать 2 сентября. Такое заявление сделал президент организации Алексей Морозов.
Медиа-Центр 35media.ru 05:57
Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
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Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
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Транспорт

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
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Здоровье

В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро

Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb вчера в 15:59
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

REGNUM 01:39
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Общество

Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
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Общество

Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 05:36
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Общество

В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:23
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Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
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Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
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Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
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Здоровье

84 новых случая коронавируса выявили на Кубани за сутки

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекциям.
Московский Комсомолец Краснодар 25 апреля в 07:40
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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