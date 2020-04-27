Коронавирус
REGNUMВ РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
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с чего всё началось
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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