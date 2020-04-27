«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,6K

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 87

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 225

Экономика Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям.

Хоккей Старт нового сезона КХЛ планируют на 2 сентября Новый чемпионат Континентальная хоккейная лига планирует начать 2 сентября. Такое заявление сделал президент организации Алексей Морозов.

Здоровье Названа причина поражения легких при коронавирусе Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. 9

Шоу-бизнес Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ. 39

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 388

Происшествия Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья. 71

Общество В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество. 191

Общество Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч. 1K

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 650

Общество Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом. 3

Общество В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области. 227