Общество
РИА НовостиРектор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью "Известиям" рассказал, что в России необходимо преодолеть ситуативную бедность, которая возникает при рождении и во время воспитания ребенка. Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.
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с чего всё началось
Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Гаджеты
Представлен новый смартфон Huawei Enjoy 10e
В ближайшее дни стартуют продажи нового смартфона Huawei Enjoy 10e.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Здоровье
В Казахстане опровергли пользу чеснока в борьбе с коронавирусом
Журналисты спросили Биртанова о пользе чеснока при защите от коронавируса.
Происшествия
На Сахалине в каюте рыболовецкого траулера скончался матрос
Матрос скончался при невыясненных обстоятельствах в каюте рыболовецкого траулера в Сахалинской области.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
Иранский чиновник умер из-за коронавируса
В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Шоу-бизнес
Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом
Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Авто
В Петербурге снизились продажи автомобилей
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле
«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Кино
Фанаты Marvel отреагировали на слухи о том, что Генри Кавилл сыграет Росомаху
Прошло уже три года с тех пор, как зрители попрощались с Росомахой в исполнении Хью Джекмана, — австралийский актер воплощал этого супергероя в кино на протяжении без малого 20 лет.
Политика
Николаев уволил главу Минспорта Чувашии
На сегодняшнем еженедельном совещании в доме правительства Михаил Богаратов докладывал об итогах чемпионата России по самбо, который проводился в эти выходные в Чебоксарах, еще в должности ио главы Минспорта Чувашии.
Происшествия
Арестован заместитель руководителя Россельхознадзора Иркутской области
В Иркутской области арестованы заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, а также другие должностные лица.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Здоровье
В больницах Хайнаня осталось 15 пациентов с коронавирусом
В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
Здоровье
Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление
Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Политика
Путин направил поздравление с днём рождения Михаилу Горбачёву
Сегодня, 2 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил Михаилу Горбачёву, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Авто
В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron
Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.