Общество

РИА НовостиРИА НовостиРектор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью "Известиям" рассказал, что в России необходимо преодолеть ситуативную бедность, которая возникает при рождении и во время воспитания ребенка. Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.
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с чего всё началось

«2,5 млн человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают»

Осталось буквально несколько вузов, включая ВШЭ, которые его проверяют и по-прежнему дают за него дополнительные баллы. Проблема простая: пока сочинение базируется на каноне школьной программы по литературе — двух десятках произведений русской классики, возникает индустрия подготовки к сочинениям.
Известиявчера в 16:01

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Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

РИА Новости03:52

Назван способ преодолеть нехватку денег из-за рождения ребенка

Телеканал 360°вчера в 20:50

Ректор НИУ ВШЭ предложил способы борьбы с ситуативной бедностью

ФедералПрессвчера в 17:41

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РЕН ТВвчера в 21:26

Ректор Высшей школы экономики выступил за повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

URA.Ruвчера в 18:39

Названы способы победить бедность в России

Lenta.ruвчера в 20:46

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Известиявчера в 17:11
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Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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В Казахстане опровергли пользу чеснока в борьбе с коронавирусом

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На Сахалине в каюте рыболовецкого траулера скончался матрос

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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

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В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
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Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
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В Иркутской области арестованы заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, а также другие должностные лица.
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В госпиталях провинции Хайнань по данным на 1 марта 2020 года остаётся всего 15 пациентов с коронавирусом.
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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