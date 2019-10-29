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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

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