Коронавирус

REGNUMREGNUMРектор ВШЭ: средний класс может скатиться в бедность

Москва, 28 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом 28 апреля заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
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