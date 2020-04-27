Коронавирус
REGNUMРектор ВШЭ: средний класс может скатиться в бедность
Москва, 28 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом 28 апреля заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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