Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

Подробнее о событии

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru07:50

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомостивчера в 17:03

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ru05:58

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК05:54

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости03:01

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАССвчера в 23:38

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъ06:13
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
282
Общество

Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве

Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
8
Общество

В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом

Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
31
Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
171
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новости 14:41
176
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала результат пластической операции

Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
1
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
315
Общество

Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ

Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
11
Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 12:31
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Спорт

У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель

Варшава, 28 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Издателем тактического шутера World War 3 станет российская компания MY.GAMES.
REGNUM 11:23
1
Общество

Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
3
Политика

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
3,7K
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
559
Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
2K
Авто

В Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом

Автоновости дня 05:25
22
Авто

Новая Hyundai Elantra впервые получила спортивную версию N Line

В Сети опубликовали свежие снимки новой модели Hyundai Elantra N Line, которая изначально не планировалась к скорому выходу.
Faktom 06:41
2
Происшествия

В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
1
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
155
Футбол

Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»

Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Чемпионат 12:43
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
295
Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
9
Авто

Opel представила электрический фургон Vivaro-e

Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.
Тарантас Ньюс 05:28
Происшествия

Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 апреля 2020 года

Пациент COVID-19, про которого рассказали на прошлой неделе, не житель муниципалитета, прибыл из Сыктывкара, поэтому «принадлежит» столице Коми.
КП - Сыктывкар вчера в 14:19
Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
94
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
330
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
3
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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