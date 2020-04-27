Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Общество
Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 12:31
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Спорт
У тактического шутера про Третью мировую войну появился издатель
Варшава, 28 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Издателем тактического шутера World War 3 станет российская компания MY.GAMES.
REGNUM 11:23
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
Авто
В Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом
Автоновости дня 05:25
Авто
Новая Hyundai Elantra впервые получила спортивную версию N Line
В Сети опубликовали свежие снимки новой модели Hyundai Elantra N Line, которая изначально не планировалась к скорому выходу.
Faktom 06:41
Происшествия
В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина
По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Футбол
Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»
Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Чемпионат 12:43
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Авто
Opel представила электрический фургон Vivaro-e
Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.
Тарантас Ньюс 05:28
Происшествия
Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 апреля 2020 года
Пациент COVID-19, про которого рассказали на прошлой неделе, не житель муниципалитета, прибыл из Сыктывкара, поэтому «принадлежит» столице Коми.
КП - Сыктывкар вчера в 14:19
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48