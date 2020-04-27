В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.

Общество Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 8

Общество В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране. 31

Шоу-бизнес Айза Анохина показала результат пластической операции Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга. 1

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 315

Общество Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года. 11

Общество Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции. 190

Происшествия В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 295

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 9

Авто Opel представила электрический фургон Vivaro-e Компания Opel сообщила о выпуске электрического фургона Vivaro-e. Автомобиль был создан на базе стандартной версии коммерческого авто.

Происшествия Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 апреля 2020 года Пациент COVID-19, про которого рассказали на прошлой неделе, не житель муниципалитета, прибыл из Сыктывкара, поэтому «принадлежит» столице Коми.

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 330

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 3