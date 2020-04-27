Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Хоккей
СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева
Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ 18:34
Политика
В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»
Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
В «WhatsApp» отмечают, что процесс добавления участников в групповой звонок остался прежним: нужно просто нажать на кнопку вызова группового звонка, выбрать формат, видео или аудио, и добавить нужных людей.
Ореанда-Новости 15:08
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Глава горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от тяжелого заболевания в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Экономика
Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью
В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Общество
Пушков предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Москва, 29 апреля 2020, 01:55 — REGNUM Россия, вероятно, выходит на плато по коронавирусной инфекции, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:55
Здоровье
Лимаренко: в регионе восстановили работу парикмахерских
Под медицинским наблюдением находится 5 500 человек. Губернатор Валерий Лимаренко отмечает готовность медучреждений региона на 100 %.
ФедералПресс 12:05
Политика
Москва отреагировала на заявление Хафтара о переходе власти в Ливии
В Москве удивлены заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивают на том, что военного решения конфликта нет, заявил источник в МИД России.
Взгляд.ру 02:32
Киберспорт
Nigma — OG Seed. Прогноз: звёздную команду Kuroky ждут проблемы
OG Seed неудачно стартовали на текущем турнире, а Nigma хочет реабилитироваться за сенсационный вылет с ESL One Los Angeles.
Чемпионат 26 апреля в 07:15
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
Авто
ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта
1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже.
Чехов сегодня вчера в 10:46
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Испания вернется к нормальной жизни по новому плану
План возвращения к нормальной жизни разработан правительством Испании и состоит из четырех этапов и будет реализовываться с 4 мая, сообщил Педро Санчес, глава испанского правительства, 28 апреля на заседании правительства.
ИА Красная Весна 16:50
Общество
В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 12:56
Игры
Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44