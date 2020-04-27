Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

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Ректор ВШЭ назвал сферу, которая сильно пострадает от пандемии

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В Кремле считают, что отдельного плана спасения «среднего класса» не требуется

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Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

РБКвчера в 16:23
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
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Армия и оружие

Сразу три новых праздника: Минобороны России выдвинуло предложение

Минобороны предложило установить три новых праздника для российских военных.
Царьград 07:42
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы.
REGNUM 08:24
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
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Армия и оружие

НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе с коронавирусом.
Дни24 07:36
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Гаджеты

Весенняя распродажа смартфонов Vivo в России

Компания Vivo объявляет о введении весенних скидок на популярные модели смартфонов Vivo V17 Neo и Y12, которые заметно подешевели в России.
iXBT.com 04:15
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
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Происшествия

На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек

Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
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Экономика

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
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Здоровье

ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин

Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение.
Lenta.ru 07:56
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Единоборства

Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером

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Здоровье

Минздрав рекомендовал больницам снизить потребность в средствах защиты

«С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях», — говорится в сообщении.
REGNUM 08:13
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Здоровье

В Петербурге создана карта распространения коронавируса по районам

Санкт-Петербург, 28 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Во всех 18 районах Санкт-Петербурга выявлены зараженные коронавирусной инфекцией, при этом наибольшее их число зарегистрировано в Невском районе.
REGNUM 06:02
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Экономика

Эксперт: Россия не оставит мир без пшеницы

Остановка экспорта зерновых культур из РФ до июля не повлияет на позиции России как мирового лидера по поставкам пшеницы - уже через несколько месяцев начнутся поставки зерна нового урожая, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
РИА Новости 08:17
Здоровье

Минздрав изучает эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19

News.ru 08:18
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Алсу прокомментировала сбор денег для больного ребенка

В своей публикации Алсу сразу же прокомментировала обращение и заявила, что она не хочет читать комментарии о том, что она, якобы, отнимает у людей деньги в условиях экономического кризиса.
Bimru.ru 08:07
Политика

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
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Общество

В Подмосковье умерли еще пять человек с коронавирусом

Как сообщили в региональном оперштабе, в Подмосковье за сутки умерли еще пять человек, у которых ранее выявили коронавирус.
НТВ 08:29
Здоровье

ГП признала фейком статью о платном лечении некоторых больных COVID-19

Генеральная прокуратура России признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.
Известия 08:08
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
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Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым русским роликом на YouTube

Клип российского музыкального коллектива Little Big снятый на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.
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Культура

Дизайнеры представили саундтрек к «Мстителям» на виниловых пластинках

Американская дизайнерская студия Mondo представила специальное издание музыки к фильмам вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
News.ru 07:46
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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