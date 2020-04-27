Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv вчера в 10:00
Здоровье
За сутки у 65 человек в Ростовской области выявили коронавирус
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 27 апреля о 65 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:12
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
Футбол
Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: „я вынужден оставить тебя в запасе“. Было так обидно»
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов вспомнил, как главный тренер Алекс Фергюсон сообщил ему, что он в запасе на финал Лиги чемпионов 2011 года против "Барселоны" (1:3).
Бомбардир.ру 04:43
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров
Комсомольская правда вчера в 14:45
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек
Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний.
РБК Калининград 03:55
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Российская торговая сеть Fashion House объявила о банкротстве
Российская сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion House не смогла пережить карантин и вынуждена объявить о банкротстве.
Вести.Ru 03:34
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Происшествия
При взрыве в Волгограде пострадал полковник МВД в отставке
В результате взрыва в Волгограде пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия
Третий пациент клиники «РЖД-Медицина» скончался от коронавируса
В Перми еще одна пациентка клиники "РЖД-Медицина" умерла от коронавируса. Диагноз ей был поставлен посмертно.
Вести.Ru 04:30
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
В России за сутки зафиксировано 6 411 новых больных коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 411 больных коронавирусом: 2 609 случаев протекают без клинических проявлений.
ЧС-ИНФО 04:20
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Энергетика
Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России
Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 04:38
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
За сутки девять жителей Крыма заразились коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлена коронавирусная инфекция у 9 граждан.
Крым 24 03:06