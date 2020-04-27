Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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В России отреагировали на заявление поляков о «бесполезном Су-24»
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Общество
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После медицинской экспертизы 1 мая 1945 года Муссолини и Петаччи похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных.
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В Саратовском областном суде рассказали, нужен ли пропуск, чтобы сходить в парикмахерскую.
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Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
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«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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ФАН 26 апреля в 22:56
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Оka.fm вчера в 13:00
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Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.
Piter.tv 04:29
Баскетбол
«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом
Молодой баскетболист и по совместительству тренер из Индии Насиф Мунши в одной комбинации исполнил два оригинальных точных попадания в кольцо.
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Футбол
Фабрегас отказался от зарплаты и будет платить сотрудникам клуба
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отказался от своей зарплаты сроком на четыре месяца, чтобы помочь клубу преодолеть кризис из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру вчера в 11:41
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«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов
Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
Политика
Трамп рассказал о «вариантах ответственности» для Китая за коронавирус
США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге 27 апреля американский лидер Дональд Трамп.
Известия вчера в 19:45
Общество
По числу зараженных коронавирусом Россия обогнала Китай
В России за сутки коронавирус выявили у 6198 человек. Сейчас страна занимает девятое место по числу инфицированных.
Брянские новости вчера в 06:09
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
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Известия 26 апреля в 10:47
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
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Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Экономика
Центробанк представил новую концепцию ипотечного страхования
Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой заемщики будут освобождены от необходимости самостоятельно страховать риски, присущие ипотеке, сообщается на сайте регулятора.
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Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
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Вести.Ru вчера в 17:52
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Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 08:45
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Хуснуллин рассказал о важности ипотечной ставки в 6,5 процента
Вице- премьер Марат Хуснуллин рассказал сегодня на брифинге о мерах, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.
Российская газета 04:48