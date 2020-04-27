Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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с чего всё началось
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
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Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлят на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал в своем Instagram продление пропускного режима на майские праздники.
BFM.ru вчера в 14:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество
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За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
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Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа
В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa вчера в 12:51
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Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
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Тимати и Алекса сыграли семейную пару в новом клипе
Григорий Лепс направил Тимати на верный путь Тимати и Алекса — не единственные звёзды, которые снялись в новом клипе рэпера.
Pravda.Ru 03:37
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Софья Самодурова переделала свою кроссовку в транспортное средство
Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в TikTok соорудила транспортное средство из своей кроссовки Valentino и отправилась на нём в путь.
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Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
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Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
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Lenta.ru 00:45
Общество
В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
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6411 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки
За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса.
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Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
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