Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРектор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

Подробнее о событии

В Кремле считают, что отдельного плана спасения «среднего класса» не требуется

Газета.Ru07:48

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБК05:54

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомостивчера в 17:03

Ректор ВШЭ назвал сферу, которая сильно пострадает от пандемии

URA.Ru02:03

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАССвчера в 23:38

Предсказано обеднение среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 17:22

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Футбол

РПЛ предложила варианты возобновления чемпионата России

Напомним, чемпионат России был остановлен 1 апреля из-за мировой пандемии. Участникам РПЛ предложено два варианта доиграть сезон.
ГЛАС.RU вчера в 09:46
4
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
101
Политика

«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов

Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
1
Политика

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
6,6K
Происшествия

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
80
Армия и оружие

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе

Piter.tv 06:27
2
Шоу-бизнес

Бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший продавец марихуаны

Утверждается, что ранее Лео работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуаны, однако оставил бизнес в июне 2019 года.
Газета.Ru 05:18
1
Гаджеты

Пользователи iPhone SE 2020 лишаются удобной функции

Чип A13 настолько мощный, что другим флагманским моделям 2020 года будет нелегко конкурировать с iPhone SE.
МИТ 07:37
3
Игры

Фил Спенсер уточнил возможности «DLI» в Xbox Series X

Консоль Xbox Series X настроена на внедрение ряда функций, разработанных для уменьшения динамической задержки, которая является измерением того, сколько времени требуется для перемещения части данных из определенной точки в другую в систему.
МИТ 06:20
Общество

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
363
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
7
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
749
Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
353
Здоровье

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
28
Экономика

В Госдуме проходит совещание в главой ЦБ

Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
REGNUM 04:58
5
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Автоспорт

Хэмилтон: Для меня этот контракт может быть последним

F1news.ru 03:17
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
54
Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Политика

Украинский кабмин передумал назначать Саакашвили вице-премьером

Правительство Украины решило отозвать представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером.
Pravda.Ru 07:32
Происшествия

В Оренбурге умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости 06:47
2
Кино

Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни

Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
1
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
26
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
2,6K
Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
21
Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
174
Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
207
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
168
Общество

Во Владимирской области введут цифровые пропуска

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
15
Шоу-бизнес

Лиза Пескова похвалила интервью Тодоренко про домашнее насилие

Лиза Пескова похвалила интервью Тодоренко про домашнее насилие Дочь пресс-секретаря президента, видим, решила потролить общественность.
Экспресс газета 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное