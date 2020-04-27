Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

А не спеши ты нас хоронить: ректор «Вышки» рановато «разорил» средний класс

News.ruвчера в 15:38

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 07:50

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБКвчера в 05:54

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новостивчера в 03:01

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ruвчера в 05:58

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомости27 апреля в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Гаджеты

Первые утечки указывают на разработку процессоров Intel Meteor Lake

В Сети появились данные свежих утечек, которые указывают на 7-нанометровые процессоры Intel.
Игромания.ру 01:24
Общество

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
137
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
72
Культура

Умер актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи»

Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Мой дорогой Мумбаи», «Воин», «Нью-Йорк» и «Инферно».
Lenta.ru 02:59
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
452
Гаджеты

Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля

До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
2
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 27 апреля в 07:42
500
Экономика

Илон Маск близок к тому, чтобы наконец-то заработать на управлении Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск стал ещё на шаг ближе к получению первого опциона на акции, прибыль от продажи которых превысит $750 млн.
3DNews вчера в 07:32
Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
3
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
444
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
543
Футбол

Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

«Пари Сен-Жермен» не может договориться с игроками о сокращении заработной платы, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
Чемпионат вчера в 22:50
5
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru вчера в 16:32
594
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
186
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
Политика

Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине

Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ вчера в 15:23
4
Здоровье

Более 350 тысяч выездов на дом совершили врачи поликлиник за месяц

Москва. Северо-Запад 02:52
13
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русском вчера в 23:56
103
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,1K
Общество

В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса

РИА Новости 02:58
105
Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
1
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,1K
Общество

Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ

Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
90
Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
702
Космос

SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением

3DNews 27 апреля в 10:10
Общество

Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя

Специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:24
1
Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

Военное дело вчера в 05:53
28
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
5
Авто

В России появился полноприводный Skoda Karoq

Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 05:30
36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное