Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК27 апреля в 16:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Гаджеты
Первые утечки указывают на разработку процессоров Intel Meteor Lake
В Сети появились данные свежих утечек, которые указывают на 7-нанометровые процессоры Intel.
Игромания.ру 01:24
Общество
Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
Культура
Умер актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи»
Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Мой дорогой Мумбаи», «Воин», «Нью-Йорк» и «Инферно».
Lenta.ru 02:59
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Гаджеты
Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля
До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 27 апреля в 07:42
Экономика
Илон Маск близок к тому, чтобы наконец-то заработать на управлении Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск стал ещё на шаг ближе к получению первого опциона на акции, прибыль от продажи которых превысит $750 млн.
3DNews вчера в 07:32
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Футбол
Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты
«Пари Сен-Жермен» не может договориться с игроками о сокращении заработной платы, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
Чемпионат вчера в 22:50
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
Политика
Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине
Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ вчера в 15:23
Здоровье
Более 350 тысяч выездов на дом совершили врачи поликлиник за месяц
Москва. Северо-Запад 02:52
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:58
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество
Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ
Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
Политика
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
Космос
SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением
3DNews 27 апреля в 10:10
Общество
Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя
Специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:24
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 05:30