Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРектор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

РБКвчера в 16:23
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
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Политика

Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
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Армия и оружие

США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35

Министерство обороны Соединенных Штатов с тринадцати до семи сократило число критических недостатков (первой категории) действующего истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает Defence News.
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Общество

Россиян могут штрафовать за лай собак и неисправную сигнализацию

В новой версии Кодекса об административных правонарушениях будет дополнена статья об ответственности за нарушение тишины в ночное время с 23 до 7 часов.
Первый Тульский вчера в 01:04
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Здоровье

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ToDay News Ufa вчера в 12:51
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Религия

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Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
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Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

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Энергетика

В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»

Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
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Футбол

Уткин заступился за вратаря Фролова

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
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Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

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Политика

Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 23:43
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Здоровье

В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
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Энергетика

Частные компании США стали направлять нефть в стратегический резерв

Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний.
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Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
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Наука

В нарушении сверхпроводимости материалов оказался виноват водород

При синтезе некоторых никелатов могут быть включены атомы водорода, что полностью меняет электронные свойства материала.
Хайтек вчера в 15:03
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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