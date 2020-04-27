Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРектор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
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