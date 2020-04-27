В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Обеднение среднего класса в России может стать одним из экономический последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Специалист отметил, что доходы сократятся у всех слоев населения.

Ректор ВШЭ рассказал о риске обеднения среднего класса в России

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