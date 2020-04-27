Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Специалист подчеркнул, что Россия перешла к новому соотношению экономики и морали. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 109

Общество Роспотребнадзор поддерживает продление режима ограничений до 12 мая Предложения по продлению режима ограничений до 12 мая, которые введены в России из-за борьбы с эпидемией коронавируса, поддерживаются Роспотребнадзором. 91

Происшествия В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. 6

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 639

Здоровье «Зенит» продолжает поддержку петербургских больниц Петербургский «Зенит» продолжает участие в социальном проекте «Вместе победим!»

Политика Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.

Игры В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 23

Религия Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. 5

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 59

Общество В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. 21

Происшествия Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова. 2

Футбол РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов. 4

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 460

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 91

Экономика Прибыль adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд Выручка производителя спортивных товаров за первые три месяца года упала на 19%, до €4,75 млрд.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,4K