Общество
Деловое.ТВРектор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике
Специалист подчеркнул, что Россия перешла к новому соотношению экономики и морали. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
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Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Роспотребнадзор поддерживает продление режима ограничений до 12 мая
Предложения по продлению режима ограничений до 12 мая, которые введены в России из-за борьбы с эпидемией коронавируса, поддерживаются Роспотребнадзором.
Северпост 12:25
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
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Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Здоровье
«Зенит» продолжает поддержку петербургских больниц
Петербургский «Зенит» продолжает участие в социальном проекте «Вместе победим!»
Спорт день за днем 11:36
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ 12:26
Авто
Эксперты дали советы, как выбирать шины
SpeedMe 25 апреля в 04:42
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 09:31
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
Коммерсантъ 09:42
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Футбол
РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня
Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов.
Российская газета 09:01
Общество
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Экономика
Прибыль adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд
Выручка производителя спортивных товаров за первые три месяца года упала на 19%, до €4,75 млрд.
РБК 11:03
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Настоятеля храма и клирика поймали с наркотиками в деревне под Москвой
В подмосковной деревне Никулино сотрудники правоохранительных органов задержали настоятеля храма и клирика собора, обнаружив у них наркотики.
Lenta.ru 11:00
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
Кино и украинцы
Украинскому военному командованию не дают покоя бесславные пораженческие кампании 2014 – 2015 годов.
Новостной фронт 03:31