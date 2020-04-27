Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВРектор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике

Специалист подчеркнул, что Россия перешла к новому соотношению экономики и морали. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК05:05

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Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике

Lenta.ru12:11

В России увидели новую реальность в мировой экономике

Росбалт08:34

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Аргументы и Факты06:36

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Газета.Ru07:44

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

РИА Новости06:43

Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике

Национальная служба новостей08:12

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

РБК05:05
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Общество

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Общество

Роспотребнадзор поддерживает продление режима ограничений до 12 мая

Предложения по продлению режима ограничений до 12 мая, которые введены в России из-за борьбы с эпидемией коронавируса, поддерживаются Роспотребнадзором.
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Экономика

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
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Происшествия

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Здоровье

«Зенит» продолжает поддержку петербургских больниц

Петербургский «Зенит» продолжает участие в социальном проекте «Вместе победим!»
Спорт день за днем 11:36
Политика

Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
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В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
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Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

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Религия

Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
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Общество

В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой

Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
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Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
Коммерсантъ 09:42
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Энергетика

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
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Футбол

РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня

Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов.
Российская газета 09:01
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Общество

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
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Экономика

Прибыль adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд

Выручка производителя спортивных товаров за первые три месяца года упала на 19%, до €4,75 млрд.
РБК 11:03
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Настоятеля храма и клирика поймали с наркотиками в деревне под Москвой

В подмосковной деревне Никулино сотрудники правоохранительных органов задержали настоятеля храма и клирика собора, обнаружив у них наркотики.
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Украинскому военному командованию не дают покоя бесславные пораженческие кампании 2014 – 2015 годов.
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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