Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

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