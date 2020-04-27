Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Газета.Ru07:44

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

РИА Новости06:43

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Аргументы и Факты06:36

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

РБК05:05
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

Российская газета вчера в 05:12
2
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
616
Политика

Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
30
Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
1,9K
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт вчера в 15:51
Культура

Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»

Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
90
Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
3,5K
Политика

Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
6,4K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России

Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
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Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
1,4K
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров

Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
8
Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
128
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
30
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
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Путешествия

Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
70
Здоровье

В Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек выявлен коронавирус

МордовМедиа 06:14
123
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
482
Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
46
Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов описал Россию тремя словами

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью клубному телеканалу.
ProstoProSport 06:44
Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, т.е. даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:47
154
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
286
Армия и оружие

Российский Ил-38 подлетел к американскому авианосцу

В сети появилось видео полета российского противолодочного самолета Ил-38 рядом с американским авианосцем «George Washington».
Военное дело 05:46
22
Общество

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян

RT на русском 06:16
61
Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
65
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
546
Автоспорт

Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном проведении гонок на одной трассе в обратном направлении для повышения зрелищности.
RT на русском 05:51
Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
238
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
37
Космос

SpaceX готовит для испытаний четвертый прототип Starship

Faktom вчера в 11:24
Футбол

Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»

Стала известна возможная заплата Марко Николича в «Локомотиве».
Vprognoze.ru 07:51
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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