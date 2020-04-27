Коронавирус
Газета.RuРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт вчера в 15:51
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Политика
Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
Общество
Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России
Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Футбол
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов описал Россию тремя словами
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью клубному телеканалу.
ProstoProSport 06:44
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, т.е. даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:47
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Армия и оружие
Российский Ил-38 подлетел к американскому авианосцу
В сети появилось видео полета российского противолодочного самолета Ил-38 рядом с американским авианосцем «George Washington».
Военное дело 05:46
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Автоспорт
Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном проведении гонок на одной трассе в обратном направлении для повышения зрелищности.
RT на русском 05:51
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Космос
SpaceX готовит для испытаний четвертый прототип Starship
Faktom вчера в 11:24
Футбол
Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»
Стала известна возможная заплата Марко Николича в «Локомотиве».
Vprognoze.ru 07:51