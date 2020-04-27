Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

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