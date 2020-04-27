Экономика
Газета.RuРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
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Общество
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В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила, что, в случае если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК 24 апреля в 17:49
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В качестве альтернативы используют титановую бронзу (сплав медь-титан) – этот сплав не токсичен, также износоустойчив, но имеет низкую электропроводность.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
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В Златоусте купировали очаг заражения коронавирусом
Уральский меридиан 06:28
Политика
В Кремле ответили на обвинения в попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения чешских СМИ о россиянине, который якобы прибыл в эту страну с целью покушения на местных чиновников.
Московский Комсомолец 06:11
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Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону
Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
Газета.Ru 03:49
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
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Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
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Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах
По словам Козлова, вор в законе был одним из тех, кто принимал решение о возможном переходе в стан «армейцев».
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Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Примем дальнейшие решения, если будут продлены нерабочие дни. Но режим готовности точно останется до конца мая.
Российская газета 08:37
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
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Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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