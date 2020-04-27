Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью РБК. По его словам, мир впервые остановил свою экономику и потерял пять-семь процентов ВВП ради того, чтобы пожилые и больные люди смогли прожить на несколько лет дольше.

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

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