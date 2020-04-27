Коронавирус
РИА НовостиРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью РБК. По его словам, мир впервые остановил свою экономику и потерял пять-семь процентов ВВП ради того, чтобы пожилые и больные люди смогли прожить на несколько лет дольше.
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Политика
Россия вернулась в пятерку стран-лидеров по тратам на оборону
На страны первой пятерки, в которую входят США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, приходится 62% объема военных затрат в мире.
Новый День 01:14
Общество
В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики
В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:42
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
Петербуржцам разрешили посещать дачи и садовые участки в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург 06:44
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Путешествия
Турция ожидает иностранных туристов с конца августа
Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Газета.Ru 06:41
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Общество
Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров
Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Митинг во Владикавказе вызвал резкий рост зараженных коронавирусом
Напомним, что 20 апреля на площади Штыба во Владикавказе состоялся несанкционированный митинг против режима самоизоляции, в котором приняли участие более двух тысяч человек.
Южная служба новостей 05:56
Гаджеты
В сети показали «уникальный дизайн» нового смартфона от Realme
Профиль вчера в 04:01
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
В Минобороны назвали число заразившихся коронавирусом военных
Ещё 379 человек изолированы на дому. Кроме того, коронавирусом заразились 245 человек среди гражданского персонала Вооружённых сил России.
Парламентская газета вчера в 13:37
Общество
За две недели в Москве выявили 599 нарушений социальной дистанции
За две недели власти Москвы выявили 599 нарушений социальной дистанции, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Москва 24 06:21
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Из-за пандемии коронавируса сезоны ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить.
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Национальная служба новостей 06:02
Политика
Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева
Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе.
Свободная Пресса 05:37
Общество
Коронавирус зафиксирован в 42 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 42 районах и городских округах Нижегородской области по данным на 27 апреля.
АиФ Нижний Новгород 06:38
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия вчера в 10:47
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42