Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Общество
59 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Оперштаб сообщил в понедельник, 27 апреля о 59 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.
Kursk.com 04:21
Общество
Умер генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
RT на русском 08:40
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Здоровье
В больницах УрФО образовался дефицит «коронавирусного» оборудования
"В Свердловской области практически во всех проверенных учреждениях недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и дополнительного оборудования – бронхоскопов, мониторов, шприцевых насосов, аспираторов и других", – отметил он.
Уралинформбюро 06:06
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Общество
Из-за коронавируса ЕГЭ могут снова перенести
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в нынешнем году Единый государственный экзамен пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
Свободная Пресса вчера в 22:34
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Авто
Новое купе BMW 2-Series показали на фото
Немецкий автомобильный гигант BMW приступил к работе по выпуску усовершенствованной компактной модели 2-Series.
Faktom 04:56
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Здоровье
В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом
В России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию, из них 276 находятся в Москве.
РБК 10:38
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Общество
Правительство изменило сроки сдачи СЗВ-ТД
Постановление Правительства РФ, вводящее новый порядок сдачи СЗВ-ТД, вступает в силу со дня официального опубликования.
Главная книга 10:04
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29