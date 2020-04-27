Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
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Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Игры
В Сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last of Us Part II
Напомним, The Last of Us Part II является приключенческим боевиком.
Astera 08:31
Происшествия
На Ямале завели дело после жесткой посадки Ми-26
Уголовное дело возбудили после жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, в числе вероятных причин случившегося рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность судна и плохая погода, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
РИА Новости 10:15
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Общество
Верховный суд разъяснил, что кредитных каникул не будет
Обязанность совершать платежи по кредитам, несмотря на заявленные президентом кредитные каникулы подтвердил Верховный суд России, 26 апреля передают «Ведомости».
ИА Красная Весна вчера в 16:39
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Кино
Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах
Киноафиша России 07:33
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Экономика
В странах Персидского залива растет число заразившихся коронавирусом
Как отметили в минздраве, в основном коронавирус выявляется у иностранных рабочих, которые были изолированы из-за контактов с ранее заболевшими, число инфицированных продолжает расти, потому что страна вышла на пик по числу заболевших.
РИА Новости 10:28
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Культура
«День победы» прозвучит 9 мая с окон и балконов города Кызыла
Предполагается, что в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса песню «День Победы» исполнят жители Кызыла со своих окон и балконов, а затем выложат видео в соцсетях с хештегом #окнопобеды.
Московский Комсомолец Тыва 25 апреля в 06:12
Гаджеты
Apple отложила массовое производство новых iPhone
«По словам знакомых с ситуацией источников, Apple Inc отложит массовое производство своих флагманских iPhone примерно на месяц, так как пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся центром цепочки поставок бытовой электроники», — говорится в материале.
Компания 08:34
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Футбол
РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»
В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону.
Бомбардир.ру 08:29
Футбол
Игнашевич назвал Олича и Акинфеева любимыми игроками ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал любимых игроков в армейском клубе и лучшие сезоны в своей карьере и в карьере клуба.
Спорт-Экспресс 10:07
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Киберспорт
Cyberpunk 2077 покажут на цифровом мероприятии Summer of Gaming в июне
Портал IGN у себя на сайте объявил нового участника программы своего цифрового мероприятия Summer of Gaming — им стала горячо ожидаемая ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
3DNews 06:12
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировали более 10463 случая коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 05:15
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01