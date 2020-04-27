Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистРБК 05:05
с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
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Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
CyberSport.ru 16:30
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском 06:42
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 14:18
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
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Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Гаджеты
Xiaomi представила новую MIUI 12
Live24 09:01
Общество
ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса
Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад ООН.
Газета.Ru 16:13
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
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Общество
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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Технологии
Wi-Fi получит новый частотный диапазон
Появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi с диапазоном в 6 ГГц состоится в конце 2020 года.
ToDay News Ufa 24 апреля в 10:30
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Какие магазины открылись в Липецкой области
Какие торговые точки работают: — продовольственные и непродовольственные магазины, — ярмарки с продовольственными товарами, саженцами, семенами, кормами для животных, — розничные рынки с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, продукцией растениеводства и животноводства, живых животных и птиц и кормов для них.
ГТРК Липецк 05:45
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Футбол
«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову
Самарские "Крылья Советов" отредактировали заявление в связи с высказываниями вратаря клуба Евгения Фролова.
Газета.Ru 15:57
Игры
Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Политика
Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся
Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:23
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Вильфанд прогнозировал рекордные летние температуры
Вильфанд отметил, что средние температуры увеличились за последние 25 лет и что климатологи уже указывают, что каждые следующие пять лет будут рекордными.
Evo-rus.com 16:05
Футбол
Главный тренер «Шинника»: Кубок России нужно доиграть
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мнением о перспективах Кубка России сезона-2019/20.
Metaratings 16:08
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
В Волгограде взорвалась ручная граната в машине, припаркованной возле кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
РИА Новости 13:06