Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

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