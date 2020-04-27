Общество

РБКРБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 05:05

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Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике

Lenta.ruвчера в 12:11

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Аргументы и Фактывчера в 06:36

Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике

Национальная служба новостейвчера в 08:12

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Газета.Ruвчера в 07:44

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

РИА Новостивчера в 06:43

В России увидели новую реальность в мировой экономике

Росбалтвчера в 08:34

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса

РБКвчера в 05:05
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Происшествия

В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик

ДТП с участием грузовика и трамвая произошло утром во вторник в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД.
РИА Новости 01:53
5
Энергетика

В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»

Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
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Экономика

ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны

На рост цен на лимоны повлияли одновременно сокращение их экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%, а также ситуация распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимонов в отношении COVID-19.
БМ24 вчера в 04:03
35
Путешествия

Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола

Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
Москва 24 вчера в 09:38
315
Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Российская газета вчера в 13:23
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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
44
Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
1,3K
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
344
Кино

В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

NewInform вчера в 08:11
7
Здоровье

В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
38
Киберспорт

Dying Light и Dark Souls Remastered в мае могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus

Подписчикам PS Plus в мае раздадут Dying Light и Dark Souls Remastered. Информация об этом появилась на форуме ResetErа.
CyberSport.ru вчера в 08:11
Игры

Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic

27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru вчера в 10:55
Наука

Найден способ охлаждать и заряжать смартфон одновременно

Химики нашли способ охлаждать и заряжать смартфон одновременно с помощью гидрогеля.
МедиаПоток 26 апреля в 08:39
Политика

Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 23:43
32
Политика

Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
25
Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
874
Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
208
Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
152
Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Cyber.sports.ru вчера в 09:31
31
Экономика

Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом

Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).
РБК 00:00
Экономика

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
26
Политика

США выставят Китаю счет за коронавирус

В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса.
Утро.ru 01:56
32
Здоровье

В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19

Российская газета 02:33
3
Общество

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордного тепла

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил мнение, что предстоящее лето в России будет рекордно жарким.
Инфорос вчера в 04:03
904
Общество

В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса

Ещё 22 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 327, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:04
237
Общество

«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы

Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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