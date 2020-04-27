Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостейвчера в 08:12
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик
ДТП с участием грузовика и трамвая произошло утром во вторник в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД.
РИА Новости 01:53
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика
ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны
На рост цен на лимоны повлияли одновременно сокращение их экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%, а также ситуация распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимонов в отношении COVID-19.
БМ24 вчера в 04:03
Путешествия
Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола
Министерство культуры и туризма Турции планирует ввести новые правила работы отелей на территории страны после перезапуска внутреннего туризма, сообщает газета Ahaber.
Москва 24 вчера в 09:38
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета вчера в 13:23
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
NewInform вчера в 08:11
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Киберспорт
Dying Light и Dark Souls Remastered в мае могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus
Подписчикам PS Plus в мае раздадут Dying Light и Dark Souls Remastered. Информация об этом появилась на форуме ResetErа.
CyberSport.ru вчера в 08:11
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru вчера в 10:55
Наука
Найден способ охлаждать и заряжать смартфон одновременно
Химики нашли способ охлаждать и заряжать смартфон одновременно с помощью гидрогеля.
МедиаПоток 26 апреля в 08:39
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Политика
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
Экономика
Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом
Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).
РБК 00:00
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
США выставят Китаю счет за коронавирус
В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса.
Утро.ru 01:56
Здоровье
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19
Российская газета 02:33
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордного тепла
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд выразил мнение, что предстоящее лето в России будет рекордно жарким.
Инфорос вчера в 04:03
Общество
В Саратовской области выявили 22 новых случая коронавируса
Ещё 22 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число зараженных увеличилось до 327, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:04
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35