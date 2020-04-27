Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБК05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостей08:12
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Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:54
Гаджеты
Состоялся релиз Linux-дистрибутива Manjaro 20.0
Сегодня увидела свет новая версия довольно известной операционной системы Manjaro 20.0 на базе Linux.
3DNews 16:37
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета 13:23
Здоровье
Губернатор: «Нам удается удерживать ситуацию под контролем»
Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно.
ИА Порт Амур 06:15
Происшествия
Полицейские скрутили гулявшего у дома с собакой москвича
Московские полицейские силой задержали гулявшего с собакой москвича и его супругу за нарушение режима самоизоляции, использовав при этом газовый баллончик.
Вести.Ru 03:09
Общество
Работающим гражданам старше 65 лет оформили около 1,4 млн больничных
С 6 по 30 апреля около 1,4 миллионов больничных оформили работающие россияне старше 65 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 11:00
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Если результаты Core i3-10300 в однопоточном и многопоточном тестах составляют 457 и 2330 баллов соответственно, то Ryzen 3 3300X смог вырваться немного вперёд, набрав 491 балл и 2341 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.
3DNews 04:20
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру 10:30
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 25 апреля в 04:08
Политика
Частные компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы 18:04
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
Скончался гендиректор холдинга Андрей Варичев
Скончался гендиректор холдинга Андрей Варичев Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 14:00
Наука
Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге
Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.
N+1 15:19
Кино
«Черное море» снимали под Таганрогом
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Авто
В Сети показали новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 12:00
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Экономика
Кабмин готовит третий пакет антикризисных мер
Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики.
Вести.Ru 14:21
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39