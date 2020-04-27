Общество
РБКРектор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике из-за вируса
События в российской экономике весной 2020 года Кузьминов считает началом новой рецессии. Оценить ее масштаб ректор ВШЭ предлагает по опыту кризиса 2008–2009 годов.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 05:05
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Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
Национальная служба новостейвчера в 08:12
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Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Общество
Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня
Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.
Реальное время 00:54
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье 26 апреля в 19:58
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
«Инвитро» начнет массовое тестирование на антитела к коронавирусу
К исследованию на антитела к SARS-CoV-2 будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске.
Деловой квартал (Новосибирск) 01:29
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Энергетика
В океане нашли гигантскую пробку из-за ненужной нефти
В узком Сингапурском проливе, который вместе с Малаккским соединяет Индийский и Тихий океаны, образовалась гигантская пробка из 60 танкеров.
Lenta.ru вчера в 11:25
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет лишь тогда, когда за сутки будут фиксировать не более ста случаев заболевания.
Neva.Today 01:15
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК вчера в 20:01
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Здоровье
Как на Чаяндинском месторождении борются с коронавирусом
Опасным очагом стало Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где коронавирус нашли среди рабочих, которые приехали отрабатывать свою вахтовую смену.
ИА ЯСИА 01:28
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 26 апреля в 23:08
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Футбол
«Барселона» предложила «Аяксу» трёх игроков за Онану
Онана не сыграл за "Барселону" ни одного матча, после чего был продан в "Аякс", где сразу стал игроком основного состава и помог команде выиграть все три трофея в голландском чемпионате, а также выйти в полуфинал Лиги чемпионов и финал Лиги Европы.
Sport.ru вчера в 23:59
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости вчера в 04:09