«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

с чего всё началось

Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

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