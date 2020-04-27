Коронавирус
ИзвестияРектор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистРБК 16:23
с чего всё началось
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.РБК16:23
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Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
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