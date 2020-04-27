Коронавирус

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В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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Ярослав Кузьминов
Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистРБК 16:23
с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
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Среднему классу в России грозит резкое обеднение, предупреждает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов

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