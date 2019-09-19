Общество
КоммерсантъРектор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».
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«Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписи на сообщество в социальных сетях», — говорится в тексте петиции, которую запустила бывшая студентка вуза Александра Папшанова.Lenta.ru11:01
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Из-за гей-скандала в Екатеринбурге появилась петиция за отставку ректора УрГЭУ
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