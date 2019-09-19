с чего всё началось

Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия В Амстердаме застрелили профессионального футболиста 32-летний голландский защитник Келвин Мейнард застрелен в Амстердаме.

Политика Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

Политика Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».

Армия и оружие Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Автоспорт Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Политика В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Спорт Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

Политика Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Общество В выходные центр России ждет барическая «бензопила» В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске «Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

Игры Анонсировали Total War Saga: Troy SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.