Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаРектор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Ректор воронежского технического университета Сергей Колодяжный задержан правоохранителями. Главу вуза подозревают в получении взятки.
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с чего всё началось

Следователи заинтересовались руководством воронежского опорного вуза

Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.
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Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
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