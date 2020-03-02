Происшествия
ИзвестияРектор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта. Колодяжному вменяется ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
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с чего всё началось
Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.Коммерсантъ Воронеж07:05
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Биатлон
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Шоу-бизнес
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Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Армия и оружие
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Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
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Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
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Шоу-бизнес
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