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ИзвестияИзвестияРектор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта. Колодяжному вменяется ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
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с чего всё началось

Следователи заинтересовались руководством воронежского опорного вуза

Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.
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СКР подозревает главу Воронежского техуниверситета в поборах на 70 млн рублей

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МОЁ! Оnline Воронеж11:58

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ТАСС11:44

Главе Воронежского опорного университета вменяют взятку в 2 млн рублей

Агентство Бизнес Информации11:21

Ректора воронежского вуза и его зама заподозрили в многомиллионных взятках от подчинённых

Вести Воронеж11:16
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Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

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Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
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Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
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