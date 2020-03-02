Происшествия

ИзвестияИзвестияРектор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта. Колодяжному вменяется ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось

Следователи заинтересовались руководством воронежского опорного вуза

Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.
Коммерсантъ Воронежвчера в 07:05

Подробнее о событии

Ректора воронежского опорного вуза подозревают в том, что он брал взятки премиями

Горкомвчера в 23:11

СКР подозревает главу Воронежского техуниверситета в поборах на 70 млн рублей

Коммерсантъвчера в 13:39

Главе Воронежского опорного университета вменяют взятку в 2 млн рублей

Агентство Бизнес Информациивчера в 11:21

Ректорат воронежского вуза подозревают в махинациях на 72 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:58

СК подтвердил задержание ректора Воронежского технического университета

ТАССвчера в 11:44

Ректора ВГТУ и его зама задержали по делу о завышенных премиях на 70 млн рублей

РИА Воронежвчера в 12:27

Ректора воронежского вуза и его зама заподозрили в многомиллионных взятках от подчинённых

Вести Воронежвчера в 11:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию

Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Bimru.ru 01 марта в 03:57
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Армия и оружие

Сирийская армия освободила две деревни на востоке провинции Идлиб

Агентство отмечает, что сирийская армия продолжает успешное наступление, несмотря на начатую Турцией военную операцию «Весенний щит».
REGNUM вчера в 14:48
Происшествия

В Иркутске чиновник во время задержания съел улики

Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Говорит Москва вчера в 06:22
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия

В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
REGNUM 00:52
Политика

Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике

Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.
REGNUM вчера в 19:52
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Вести.Ru вчера в 23:52
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru вчера в 13:37
Происшествия

На Камчатке госпитализировали приехавшую из Южной Кореи женщину

Жительницу Петропавловска-Камчатского с симптомами ОРВИ, которая вернулась на полуостров из Южной Кореи, госпитализировали в инфекционное отделение краевого Центра СПИД.
RT на русском 00:03
Футбол

Вратарь Клаудио Браво покинет «Манчестер Сити» по окончанию сезона

Вратарь Клаудио Браво принял решение покинуть "Манчестер Сити" по окончанию сезона. 36-летний чилиец, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.
Вести.Ru 00:33
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 09:04
Экономика

Рынок деловой авиации в России перешел от падения к стагнации

Мировые продажи бизнес-джетов в 2019 году стали рекордными за 10 лет, а отечественный рынок деловой авиации стагнирует.
Газета.Ru 00:44
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Киберспорт

Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP

В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Srnsk вчера в 07:21
Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 08:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 29 февраля в 16:23
Гаджеты

Смартфон Vivo NEX 3S 5G оснастят чипом Snapdragon 865

Китайский бренд Vivo в скором времени выпустит новый мощный смартфон под наванием NEX 3S 5G.
Rusargument вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
7Дней.ру 00:00
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков

РИА Новости 00:28
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru вчера в 10:57
Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия вчера в 19:43
Футбол

Ещенко забил эффектный гол пяткой на тренировке «Спартака»

Спорт-Экспресс вчера в 19:14
Хоккей

ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 00:03
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное