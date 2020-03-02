Происшествия
МОЁ! Оnline ВоронежРектора воронежского опорного вуза заподозрили во взятке
Ректором опорного вуза (Воронежского государственного технического университета) заинтересовались силовики в рамках расследования дела о взятке. Об этом сообщают сразу несколько местных СМИ со ссылкой на источники в учебном заведении и силовых структурах.
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с чего всё началось
Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза) Сергей Колодяжный сегодня с утра принимает участия в мероприятиях вместе с сотрудниками СКР по Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) представителями ВГТУ.Коммерсантъ Воронеж07:05
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Главе Воронежского опорного университета вменяют взятку в 2 млн рублей
Агентство Бизнес Информации11:21
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